TMW - Piotti: "I tifosi si aspettavano di più dal Milan, si sta lavorando in proiezione futura"

Ottorino Piotti, ex portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb commentando il mercato di gennaio del Milan: "Tutti i tifosi si aspettavano qualcosa di più, ma il Milan deve fare i conti con le proprie casse e sta lavorando parecchio in proiezione futura. L'impronta di Maldini è quella di puntare sui giovani e ad esempio Lazetic potrebbe essere un ragazzo visto in quest'ottica. Scudetto? Il Milan è in una situazione già in calo, è chiaro che abbia privilegiato il bilancio e la strategia rispetto ad un risultato immediato. Mi pare che Inter e Napoli abbiano qualcosa in più".