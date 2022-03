TMW - PSG, contatti per Paratici in caso di addio di Leonardo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il rapporto tra Leonardo e il Paris Saint-Germain sarebbe ai titoli di coda: come raccontato già nella giornata di ieri, la debaclé in Champions League contro il Real Madrid rappresenterebbe nei pensieri di Nasser A-Khelaifi il punto di svolta necessario per aprire un nuovo ciclo. In panchina, con Zinedine Zidane primissima scelta, ma anche dietro la scrivania. Perché il numero uno qatariota è rimasto deluso e scottato da un ko che è arrivato in una stagione che ha messo in mostra scelte sbagliate sul mercato che si sono ripercosse poi sul campo. E sui risultati in Europa.

Contatto con Paratici

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe arrivata direttamente dai vertici del club parigino a Fabio Paratici la chiamata per sondare il terreno sulla situazione dell'uomo mercato del Tottenham. In dirigenza, peraltro, nei quadri dirigenziali, c'è anche un altro ex bianconero come Jean Claude Blanc e anche questo è un dato rilevante nella questione. Il PSG vuole capire quale sia la situazione e il rapporto di Paratici con il club di Daniel Levy (tra le proprietà, altrettanto, intercorrono ottime relazioni). Un sondaggio, tutto in fase embrionale, nulla di approfondito anche perché lo stesso direttore sportivo degli Spurs ha da poco aperto un ciclo a Londra. Scegliendo anche un allenatore, di concerto con la proprietà, che è la sua firma nel progetto come Antonio Conte. L'intenzione di entrambi è quella di arrivare a costruire qualcosa di importante in un tempio avveniristico come New White Hart Lane ma è chiaro che le sirene del club più ricco del pianeta, che (almeno al momento) vanta in attacco Neymar, Messi e Mbappé, siano quanto meno motivo di interesse. Anche se forse l'ha capito pure Al-Khelaifi: serve costruire e non solo collezionare splendide figurine.