TMW RADIO - Agostinelli: "Milan, Lazio, Roma e Atalanta si giocheranno il quarto posto"

L'ex allenatore Andrea Agostinelli, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così di Simone Inzaghi e del prossimo campionato: "Di allenatori vincenti non ce ne sono molto. Vincere una Coppa Italia è importante. La Lazio ha fatto bene a riconfermarlo, più anni passano e più la piazza pretende e il lavoro si fa più difficile. A Roma si vuole che vada in Champions. I primi tre sono occupati, il quarto se lo giocano Lazio, Roma, Milan e Atalanta. In campionato le prestazioni di alcuni giocatori sono venute meno, vedi Luis Alberto e Milinkovic. Per questo ci può stare non aver fatto bene".