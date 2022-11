TMW Radio - Bonanni: "Rinnovo Leao? Il Milan deve fare uno sforzo"

MilanNews.it

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni, il quale ha parlato così del rinnovo di Rafael Leao con il Milan:

Deve fare uno sforzo il Milan per Leao?

"Sì, deve farlo. Sta comunque facendo più suo uno dei più forti in Europa tra i giovani. Vedremo le richieste, ma se non lo fai per Leao, per chi lo devi fare?".