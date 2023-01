TMW Radio - Bonanni: "Supercoppa importante per Milan e Inter, visto che in campionato non c'è storia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Bonanni, ex calciatore e tecnico, ha parlato dei temi della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco cosa ha detto.

Un pensiero sulla Supercoppa?

"E' importante per entrambe. E' più improtante per l'Inter, che è distante dal Napoli e non credo possa essere l'antagonista del Napoli in campionato. Deve cercare almeno di portare a casa una coppa. E' importante per il Milan per lo stesso motivo, visto che in campionato non c'è storia".