TMW Radio - Bonanni: "Tifosi sempre molto esigenti: giocare nel Milan non è semplice e per me Pioli non sta facendo male"

vedi letture

A parlare del turno di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni.

A chi il primo pensiero?

"A Carnesecchi, perché ieri al di là del gol di Leao su cui non poteva nulla, ha fatto una parata su Calabria e su Giroud che hanno salvato il punto

dell'Atalanta".

Come valuta il Milan contro l'Atalanta? E Leao?

"E' un Milan che ha fatto un'ottima partita che se non fosse stato per il portiere avversario avrebbe vinto. Non lo criticherei eccessivamente per questo. I tifosi sono sempre molto esigenti, giocare nel Milan non è semplice e per me Pioli non sta facendo male. Da tempo però penso che vista la situazione, l'unica cosa che può tenerlo in corsa per questa panchina per il prossimo anno è un successo in EL. Per me rimane un tecnico di valore, ma chi prendi al suo posto?".