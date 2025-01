TMW RADIO - Braglia: "Juve e Milan non hanno rose scarse. I risultati dipendo dalla serenità dello spogliatoio"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà', in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato che momento che sta attraversando il Milan di Sergio Conceiçao ma non solo. Queste le sue dichiarazioni:

"C'è una mancanza di comunicazione. Se società storiche e big hanno cambiato la loro metodologia di gestione, non va. Non è consono al marchio che portano. E' la società che determina il comportamento dei giocatori. Non c'è più l'importanza del marchio e della storia di una società. Juve e Milan non hanno rose scarse. I risultati dipendono dalla serenità dello spogliatoio. I problemi dentro si riflettono sul campo. Vedo Napoli e Atalanta come le uniche continue, le altre hanno tutti problemi, compresa l'Inter. Che non è quella dello scorso anno, vedi anche i mal di pancia di Frattesi. Inzaghi non ha valorizzato come altri le seconde linee. Ad oggi per me è più forte il Napoli. Perché l'allenatore ha valorizzato di più i suoi giocatori".