TMW Radio - Braglia: "Maldini ha fatto tornare un credo nello spogliatoio del Milan"

Simone Braglia è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, trasmissione di TMW Radio. L'ex calciatore si è soffermato sulla crescita del Milan, dovuta certamente anche al lavoro svolto da Paolo Maldini: "La conduzione societaria di una ex bandiera è stata fondamentale. Ha fatto tornare un certo credo nello spogliatoio. Essere parte del Milan è anche quello di credere in certi traguardi. Per questo esalto la figura di Paolo Maldini, insieme anche a Pioli, che ha raccolto meno dall'opinione pubblica rispetto a quanto meriterebbe. Guardate dove è arrivato il Milan oggi dopo la ripresa dal lockdown. Sono maturati tanti giovani, come Leao ma anche Tonali. Quest'ultimo è migliorato tecnicamente, ma va premiato anche per la voglia di rimanere al Milan".