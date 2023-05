TMW RADIO - Braglia: "Milan, quest'anno è mancata la qualità di Kessie"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Per parlare di Serie A è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere Simone Braglia.

Juventus e Milan si sfidano nel weekend ma quale tassello dovranno mettere a segno per la prossima stagione?

"Il Milan si è ritrovato a vincere un campionato sorprendendo. Quest'anno questa responsabilità ha pesato ed è mancato anche il mercato e la qualità di Kessiè. Anche in attacco si è spremuto come un limone Giroud. E' vero anche che Maldini mi sembrava che chiedesse un aiuto dalla società. La programmazione va fatta per tempo. Dal punto di vista gestionale qualche pecca è stata commessa. Detto questo però il Milan sta seguendo la linea del ringiovanimento. La Juve? Vedremo se farà le coppe o meno, è un grosso punto interrogativo. Se sei nelle coppe farai un certo tipo di squadra, sennò dovrai reinvestire. E non su Pogba".