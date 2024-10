TMW Radio - Brambati: "A me piaceva la vecchia Coppa dei Campioni, che partecipa già la quarta del campionato non mi piace"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Cosa dice della Champions?

"Questa versione della Champions non mi piace. A me piaceva la vecchia Coppa dei Campioni, che partecipa già la quarta del campionato non mi piace, poi questa formula...sembra un'Eurolega di basket".