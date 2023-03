TMW Radio - Brambati: "Devono pregare in tanti che non restituiscano i 15 punti alla Juve"

Quale il futuro di Inzaghi e Pioli? Dipende dalla qualificazione Champions o dall'andamento della Champions attuale?

"Marotta almeno un paio di volte ha attaccato un paio di volte il tecnico, cosa che non ha mai fatto. Ma anche Inzaghi non ha mai tirato in ballo nei ringraziamenti post-Champions, sono tutti indizi questi. Pioli in bilico? Lui e Maldini hanno un bellissimo rapporto ma quando si tratta di lavoro l'amicizia si mette da parte. Devono pregare in tanti che non restituiscano i 15 punti alla Juventus. Perché se fosse così qualche testa salta. Chi non arriva in Champions rischia. Le uniche due che possono non arrivarci sono Lazio e Roma".