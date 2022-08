TMW Radio - Brambati: "Il Milan mi ha colpito, è consapevole della propria forza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà soffermandosi anche sulla squadra che l'ha colpito di più alla prima giornata di campionato: "Il Milan, perché l’ho visto consapevole della propria forza. Pioli è riuscito a trasformare in questi anni una squadra composta da calciatori non abituati a vincere in un gruppo entusiasta e competitivo. Ha dimostrato di poter essere ancora ampiamente in corsa per lo scudetto”.