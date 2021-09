TMW RADIO - Brambati: "Rinnovo Kessiè? O accetti le sue condizioni o andrà via"

Intervenuto a TMW Radio, il procuratore Massimo Brambati ha commentato così il rinnovo di Franck Kessiè:

Milan-Kessiè, che ne pensa della vicenda rinnovo?

"C'è stato prima del lockdown un momento in cui il Milan voleva scambiarlo con l'Inter per Vecino. Vuol dire che non ti sei reso conto delle sue qualità. E' impossibile che aveva fatto cose eccelse all'Atalanta e poi fosse diventato un brocco al Milan. I dirigenti non sono stati capaci di vedere le sue qualità. Ora o accetti le sue condizioni o andrà via. Ma ormai il danno è fatto, è tardi. Ora uno come lui ti serve. Mi pare che sia un ragazzo che da tutto e non pensa al suo futuro. Darà il meglio e se ne hai bisogno lo fai giocare".