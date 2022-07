TMW Radio - Brio: "Sono contento per Pioli. Ha gestito lo spogliatoio con grande eleganza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sergio Brio, ex stopper, si è così espresso a TMW Radio sul rinnovo di Maldini e Massara: "Maldini voleva fare come Marotta, voleva avere pieni poteri e invece l'hanno limitato è per questo che il rinnovo è arrivato in ritardo. Invece sono contento per Pioli perché ha saputo gestire con grande eleganza uno spogliatoio che poteva essere difficile".