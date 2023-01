TMW Radio - Buriani: "Pioli ha la forza e le capacità per rialzarsi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci - Ospite: Ruben Buriani

Ruben Buriani, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio nel corso della trasmissione Piazza Affari soffermandosi anche sul Milan: “In Italia siamo sempre soggetti a salire sul carro del vincitore e a criticare immediatamente alle prime difficoltà. Non bisogna dimenticare ciò che ha fatto Pioli e penso che abbia la forza e le capacità per rialzarsi. Esistono nel calcio momenti critici, anche perché è impensabile poter tenere sempre i ritmi al massimo. Quest’anno, rispetto alla scorsa stagione, ci sono una serie di situazioni complicate che si stanno susseguendo. In più l’anno scorso nel girone di ritorno non c’erano state le coppe”.