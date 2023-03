TMW Radio - Cagni: "Colpa di Mancini? No, del calcio italiano. Non abbiamo costruito nulla"

Tifosi imbufaliti contro Mancini dopo il ko contro l'Inghilterra:

"La colpa è di Mancini? E' del calcio italiano. Abbiamo fatto 6-7 anni di tiki-taka e prendere giocatori straniere perché costavano meno. Abbiamo una Nazionale che è questa, questi sono i giocatori italiani migliori che abbiamo. Non abbiamo un centravanti ed è colpa dell'allenatore. Poi magari avrà colpe sulla tattica, ma è colpa del calcio italiano. Non costruiamo nulla, dalla base. Questo è il finale di una costruzione sbagliata. Non facciamo niente di serio. Contro l'Inghilterra e altri non possiamo reggere. Fisicamente ci sovrastano, noi abbiamo vinto l'Europeo perché ci hanno sottovalutato e noi andavamo a 200 all'ora".