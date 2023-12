TMW Radio - Calamai: "Al Milan servono competenze e un interlocutore per confrontarsi con Pioli"

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso a TMW Radio sul Milan: "Quale sarà il ruolo di Ibrahimovic? Il Milan non ha bisogno di un rappresentante in giro per il mondo, ma servono competenze e un interlocutore per confrontarsi con Pioli.