TMW RADIO - Camolese: "La Serie A è il terzo campionato in Europa"

A parlare dello status odierno del nostro campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Giancarlo Camolese. Ecco le sue dichiarazioni:

Serie A che si sta impoverendo?

"È un processo che non nasce quest'anno. Dopo il 2000, quando avevamo tutti i campioni qui, i rapporti economici sono cambiati. Che la Serie A sia il terzo in Europa è scontato. Ci vuole tanta fantasia. Devono lavorare bene gli scout, per trovare elementi validi per tenere avvincente il campionato. E' innegabile che il nostro non sia uno dei campionati più ambiti, soprattutto a livello economico".