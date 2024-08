TMW Radio - Cannella: "Al Milan in una fase di campionato Adli è stato determinante"

L'esperto dirigente sportivo Giuseppe Cannella, ha rilasciato una intervista a Radio FirenzeViola nel corso del programma "Chi si compra?", parlando di alcune tematiche calde in casa Fiorentina. A partire dalla questione legata ad Amrabat: "E' un giocatore importante ma l'orientamento del club è sempre stato quello di monetizzare e ridurre gli ingaggi" - le sue parole - ". È difficile per tutti operare in queste condizioni, si dovrebbero rivedere le regole. Perché un mercato così lungo penalizza tutti".

Dal Belgrano sta per arrivare Moreno. Un altro giovane da un altro calcio: che scelta è?

"Dall'esigenza di trovare un calciatore utile al proprio cammino. Quello è anche un ruolo in cui è difficile pescare bene, per cui si va a sondare diversi tipi di mercato".

Invece Adli come lo vede?

"Tecnicamente è molto valido. Nel Milan di Pioli ha ricoperto più ruoli, tatticamente è intelligente. Nel centrocampo di Palladino aumenterà qualità e duttilità. Poi ci vorrà adattamento, ma al Milan in una fase di campionato è stato determinante".