TMW RADIO - Castellacci: "Tonali? Se un giocatore ha tantissimi anticorpi la pseudo-immunità diventerà più lunga"

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha spiegato a TMW Radio i motivi che hanno portato la Federazione ad aggregare all'Under 20 i giocatori dell'Under 21 già guariti dal Covid, come Sandro Tonali: "Da un punto di vista scientifico non abbiamo nessuna certezza che una persona già contagiata abbia un'immunità. Dipende dalla carica anticorpale che il soggetto è riuscito ad avere: se ha tantissimi anticorpi, questa pseudo-immunità diventerà più lunga, altrimenti meno. Sicuramente questi quattro si aggregheranno all'U20 dopo aver fatto sia sierologico che tampone: sia per vedere se hanno avuto, sia per capire se hanno ancora. Dipende dalla carica virale".