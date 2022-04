TMW Radio - Chirico: "Il derby di Coppa Italia fondamentale dal punto di vista psicologico"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Marcello Chirico si è così espresso a TMW Radio sulla corsa Scudetto: "Ci sono possono essere vari fattori. Secondo me importante può essere la condizione fisica. Va detto che per esempio l’Inter deve fare due partite infrasettimanali e il Milan uno. Per esempio ci sarà anche il derby di Milano per la semifinale di Coppa Italia, può essere molto importante anche da un punto di vista psicologico".