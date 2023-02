TMW Radio - Di Gennaio: "Milan di Pioli come il Liverpool di Klopp: squadra spenta che non reagisce"

MilanNews.it

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dei problemi del Milan: "È una squadra spenta che non reagisce. Di solito ai momenti difficili reagisci in qualche modo. È una situazione non facile, come a Liverpool Klopp. Mi auguro che non rischi Pioli e spero possa recuperare. Lui sa ricompattare la squadra, è un suo punto di forza, ma ci sono tante concause che incidono. E' una squadra slegata, che può perdere contro chiunque. Ed è questo quello che spaventa".

Quali i motivi della crisi?

"Lo scorso anno andava oltre le proprie possibilità. Ha creato qualcosa di bello dal punto di vista del gioco, ora non lo fa più. I dati sono incofutabili. È una squadra che non c'è più dal punto di vista fisico, tecnico, tattico. Il tecnico ha certato nuove soluzioni, ha provato il 3-5-2 che non può fare. Pioli dovrà trovare altro. Poi fratture interne per dei contratti possono incidere sul gruppo".