TMW RADIO - Di Gennaro: "Giroud? Ci voleva un attaccante di spessore"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, ha così parlato di Giroud nella trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Dimitri Conti: "Quanto incide? Tanto. Per gli obiettivi ci voleva un attaccante di spessore, quello che purtroppo non è potuto essere Mandzukic. L'anno perso in un campionato che non è tale si è fatto sentire, ma rimarcherei comunque che abbia rinunciato ad alcuni stipendi. Giroud è un acquisto indovinato, tecnicamente ed economicamente".