TMW RADIO - Di Gennaro: "Juventus-Milan è uno snodo importante"

L’ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, è intervenuto a Stadio Aperto dicendo la sua su vari temi, a partire dalle prestazioni delle italiane in Champions League: "Per la Juve era un appuntamento fondamentale e l’ha superato alla grande. L’Inter è stata sfortunata perché meritava molto di più, ma credo che questa squadra potrà dire la sua sia in campionato che nel girone di Champions. Il Milan rientrava in Champions meritatamente e ha subito una squadra che è stata devastante nei primi 40 minuti, poi ci sono stati dieci minuti con due gol preparati per andare ad attaccare una difesa molto alta come quella del Liverpool; alla fine la sconfitta può essere accettata perché in previsione il Milan è una squadra che può migliorare. Il pareggio dell’Atalanta dimostra che ha sempre la capacità di recuperare il risultato e di giocare a certi ritmi. Diciamo un 6 e mezzo nel complesso".

Per chi è più importante Juventus-Milan?

"Per la Juve. Se dovesse perdere ci sarebbe uno svantaggio importantissimo. È uno snodo importante. Il Milan però è una squadra collaudata".