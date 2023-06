TMW RADIO - Di Gennaro: "Milan, servono 5-6 acquisti di livello"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Ospiti: Di Gennaro:" Alla fine Inzaghi sceglie Dzeko più abituato." Impallomeni:"Il Milan deve ritrovare lo spirito dello scudetto" Orlando:" Il mercato del Milan tutto sbagliato, Pioli ha meno responsabilità" Brambati:" Dzeko ha seminato tutto l'anno giocherà la finale" Maracanà con Marco Piccari

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato così della stagione del Milan ai microfoni di TMW Radio: "E' mancato Kessie ma anche Bennacer ora mancherà. Credo che serve agire a metà campo, ma in generale 5-6 giocatori di livello. Davanti serve un attaccante forte e un esterno destro. E poi bisogna capire se De Ketelaere è il giocatore che loro speravano. Ha perso un anno, non ha reso, credo che vorranno aspettare ancora. E' mancata la panchina, ma servono 5-6 giocatori di livello alto per competere in campionato e in Champions".