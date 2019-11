TMW RADIO - Di Gennaro: "Non so se Paquetà sia un vero 10"

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi di maggiore attualità.

Sulle parole di Rivaldo su Paquetà

"Il 10 è un numero importante. Bisogna vedere il valore del calciatore, che non è quel calciatore che doveva fare la differenza al Milan. E' un numero importante dappertutto. Non so se poi Paquetà è un vero 10, per me non lo è. Ad oggi non ha fatto vedere ancora nulla ed è stato acquistato per una cifra importante".