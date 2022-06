TMW Radio - Di Gennaro su Dybala: "Milan o Roma sarebbero tatticamente meglio per lui"

MilanNews.it

Antonio Di Gennaro, commentatore TV, si è così espresso a TMW Radio su Dybala: "Credo sia stata fatta un'offerta ma devono fare qualcosa in uscita. Se andasse via Skriniar poi ci sarebbe da sostituirlo, è arrivato Lukaku quindi Dybala può aspettare. Certo, così possono inserirsi altri come la Roma o il Milan, che tatticamente sarebbe anche meglio per lui. C'è anche un discorso fisico per Dybala, sono quasi due anni che non rende come prima. 7.5-8 è l'offerta che ha rifiutato dalla Juventus ma era importante. Dybala arriva se vanno via Dzeko e Sanchez, non solo per un discorso economico ma anche di spazi. Sarebbe poi difficile gestire tutte quelle personalità lì davanti".

Dybala come potrebbe giocare nell'Inter?

"Tatticamente andrebbe rivisto tutto ma gli allenatori devono essere capaci a sfruttare le risorse in mano loro. Potrebbe cambiare anche modulo, 3-4-1-2, che sarebbe più offensivo, oppure il 4-3-1-2. Ha preso Asllani che potrebbe permettergli questo cambio".