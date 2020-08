TMW Radio - Di Gennaro: "Tonali al Milan dimostra l'ottimo lavoro che sta facendo Maldini"

Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sui movimenti in casa rossonera: "All’inizio c’erano state anche polemiche per via dell’addio di Boban, però il ritorno e in seguente rinnovo contrattuale di Ibra, l’acquisto di Tonali e la conferma di Pioli, sono tutti segnali positivi per una squadra che vorrà fare bene. Gli arrivi di Bakayoko e Brahim Diaz, più l’acquisto di un terzino destro, saranno davvero importanti: allora potremo vedere una squadra che lotta per traguardi più grandi. Infine, il rinnovo di Donnarumma sarà fondamentale in ottica futura, perché significherebbe tenersi uno trai i portieri più forti e ancora giovani del momento". Successivamente una frase anche sull'Inter e sul derby per Tonali: “Penso che Vidal e Kantè siano giocatori che conosce Conte e inoltre in questo ruolo ci sono Barella e Sensi, presenze fondamentali nel centrocampo dell’Inter. Non nascondo però che mi sarebbe piaciuto vedere Tonali all’Inter per formare una triade tutta italiana. Il suo mancato arrivo però dimostra l’ottimo lavoro che sta facendo Maldini al Milan, che lo ha scippato ai cugini".