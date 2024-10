TMW Radio - Eranio: "Ci sono state situazioni che fanno male allo spogliatoio e all'ambiente da inizio stagione"

A San Siro nuovo ko del Milan di Paulo Fonseca, stavolta contro il Napoli di Antonio Conte. Un 2-0 pesante per i rossoneri, ora a -11 dai partenopei, anche se con una partita in meno. È quindi un addio ai sogni scudetto? Questo il pensiero di Stefano Eranio, uno degli opinionisti di TMW Radio.

"Per quello che avevi a disposizione ha fatto una buona partita. Ci sono state situazioni che fanno male allo spogliatoio e all'ambiente da inizio stagione, sono campanelli d'allarme che non va bene. Certi talenti erano poco da allenamenti ma rendevano la domenica. Theo e Leao li hai un po' persi ma c'è tempo per recuperare, perché ha una rosa di qualità. Quando troverà il giusto equilibrio, non so se con Fonseca o con un altro...se l'andamento rimane questo Fonseca rischia ma mi auguro che possa migliorare già ora la situazione".