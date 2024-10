TMW Radio - Evacuo: "Da un punto di vista tecnico le Under 23 sono un fattore positivo per la crescita dei giovani"

Con ben 524 presenze in Serie C Felice Evacuo è uno dei pochi ex calciatori che ha una profonda conoscenza del campionato di terza serie in tutti e tre i raggruppamenti. Questo il suo pensiero sul momento attuale della Lega Pro attraverso i microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C':

Ti aspettavi un inizio così negativo di Milan Futuro e Juventus Next Gen?

“Da un punto di vista tecnico le Under 23 sono un fattore positivo per la crescita dei giovani, che non devono più andare a giocare nelle categorie minori. È chiaro che quando tutti si calano insieme in una realtà come la C possano fare un po’ fatica. Dal punto di vista campanilistico magari possono togliere il posto ad altre società, è un tema delicato”.

Il Benevento guida la classifica ed è una delle candidate al primo posto. Come li ha visti?

“Per blasone e per storia è una delle squadre più forti di questo campionato. Quest’anno ha adottato una politica differente, schierando sempre tre o quattro giovani provenienti dal proprio settore giovanile. In panchina poi c’è Auteri, che già l’anno scorso aveva fatto un grande girone di ritorno, mentre era stato sfortunato ai playoff contro la Carrarese. Il mister è uno dei migliori della categoria. In rosa poi ci sono Manconi, Lanini, Berra, Pinato e Oukhadda, che sono giocatori top per la categoria, senza dimenticare Lamesta”.