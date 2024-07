TMW RADIO - Fedele: "A me piace molto quello che tratta il Milan, Fullkrug"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma estivo Calciomercato e Riti in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex dirigente Enrico Fedele ha detto quale squadra di Serie A si starebbe muovendo meglio nel calciomercato secondo lui, parlando anche di Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Quale la squadra che si sta muovendo meglio?

"L'Inter ha già fatto tutto da mesi, mi intriga l'Atalanta, perché sta prendendo esterni, ha preso Zaniolo, vuole prendere Brescianini, sta creando qualcosa d'interessante. La Juve sta facendo il cuore della squadra. In mezzo ha preso due giocatori forti, ma chi sarà l'alternativa a Vlahovic? E poi serve un altro difensore. Koopmeiners? Servirebbe alla Juve e credo che alla fine, se i soldi sono tanti, l'Atalanta cede. Tra Lazio e Roma invece...la Roma invece sta prendendo scommesse. Soulé è un ottimo giocatore, ma da solo...voglio sapere chi sarà il centravanti della Roma, anche perché tra poco inizia il campionato. A me piace molto quello che tratta il Milan, Fullkrug, che mi ricorda Riedle. La Roma ha bisogno di un giocatore del genere. La Lazio ha fatto un trapianto generale. E' un punto interrogativo, non ci sono grandi nomi ma c'è stata una rivoluzione che va valutata. Fiorentina bene, una squadra sbarazzina, per il Bologna dico che Sartori è un mago e sono curioso delle sue nuove scelte. L'Inter però parte troppo avvantaggiata. Ad oggi vedo Inter, Juve e Milan, poi Atalanta e Napoli. Il Bologna è un'incognita. L'allenatore è un nuovo Zeman, predilige il gioco d'attacco e lascia desiderare dietro. Italiano non è una grande scommessa, lì chiunque sarebbe in difficoltà perché lo scorso anno è stato fatto un miracolo sportivo. Casadei-Fiorentina? Mi piace molto, è forte, rivedo in lui Dino Baggio. Facessi ancora il direttore, lo avrei preso già due anni fa. E Colpani è molto simile a Zaniolo. Ai giocatori importanti preferisco quelli indispensabili".