TMW Radio - Fedele: "Napoli? Gasp se vince la Coppa. Altrimenti Pioli"

Tra le tante panchine che cambieranno in Serie A nel corso di questa estate, pure quella del Napoli, gli ex Campioni di Italia che quest'anno hanno vissuto una stagione in totale contrapposizione alla scorsa, con il rischio di finire anche fuori dalle posizioni europee. Come il Milan anche la squadra partenopea sta conducendo un casting su chi potrebbe essere il nuovo allenatore. Tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, potrebbe spuntare il nome proprio di Stefano Pioli, attuale allenatore rossonero.

Ne ha parlato a TMW Radio l'ex dirigente sportivo Enrico Fedele: "ADL conta, gli altri no. Io credo che di Gasperini abbia grande stima, ma ha un'organizzazione societaria unica a Bergamo. Lì i giocatori li ha scelti per anni Sartori, ma ha anche un settore giovanile importante, che ha fatto 250 mln di attivo mettendo sul mercato poco meno di 40 ragazzi. Vedere Gasperini a Napoli dove non c'è un campo per allenarsi, dove c'è un ambiente particolare...Se vince la Coppa, potrebbe venire a Napoli, altrimenti molti mi dicono Pioli".