TMW RADIO - Giordano: "Donnarumma, rimani ancora al Milan"

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato, tra i tanti argomenti, anche del Milan di Stefano Pioli.

Milan campione sarebbe un segnale per le altre?

"Ci sono tanti meriti però del Milan in questa annata. Certo, se vincesse sarebbe un fallimento per Inter e Juve, ma ad oggi c'è una squadra che viaggia ad una media superiore".

Milan-Donnarumma. Come finirà la trattativa per il rinnovo?

"È giovanissimo, io farei ancora qualche anno col Milan, che sembra aver voltato pagina in senso positivo. Poi se ha delle ambizioni più grandi ha il tempo per fare delle esperienze nelle big d'Europa".