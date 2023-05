TMW Radio - Il bilancio di Impallomeni sul Milan: "No al disfattismo: Pioli rimane centrale"

MilanNews.it

Stefano Impallomeni ospite a TMW Radio è intervenuto sulla stagione del Milan cercando di fare i bilanci, all'indomani della qualificazione in Champions dei rossoneri: "20 punti dalla vetta, tre derby su quarto persi malamente, eliminato dalla Coppa Italia subito. Campionato malino, ottima Champions, però prospettiva positiva. No al disfattismo, per me Pioli rimane centrale. E ha ragione il tecnico quando dice che questo anno deve servire da esperienza".