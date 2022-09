TMW Radio - Impallomeni: "Colombo? Bella storia, ha dimostrato personalità"

MilanNews.it

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è intervenuto come di consueto sulle frequenze di TMW Radio. L'opinionista ha commentato così la prestazione dell'attaccante di proprietà del Milan Lorenzo Colombo, in prestito al Lecce, che ieri ha trovato il suo primo gol in Serie A nel pareggio dei salentini al Maradona contro il Napoli. Queste le parole di Impallomeni: "Bella la storia di Colombo, che ha dimostrato carattere, personalità".