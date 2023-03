TMW Radio - Impallomeni: "De Ketelaere sta deludendo, ma è un Milan in grande difficoltà"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ascolta l'audio

Ospiti: Musmarra:" Temo solo l'Inter del Porto bisogna temere l'atteggiamento e le provocazioni. - Maracanà con Marco Piccari e Alessandro Sticozzi

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato di diversi temi d'attualità a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, tanti tifosi non ne possono più di De Ketelaere:

"Lo scorso anno De Ketelaere se avesse giocato in un Milan dove girava tutto sarebbe stato un altro. Certo sta deludendo, è in un periodo difficile come per il Milan. Questo Milan l'ho visto in grande difficoltà, non c'è più il Milan dello scorso anno, è sparito. Pioli forse dovrebbe esercitare di più i suoi, per migliorare certe empatie importanti. De Ketelaere è un corpo estraneo".