TMW Radio - Impallomeni duro su Leao a Euro 2024: "Permaloso e si irrita, si auto-esclude"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni, ospite fisso del programma. Tra i tanti temi toccati anche quello relativo alle prestazioni insipide di Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia con le maglie di Portogallo e Georgia nella giornata di ieri di Euro 2024. In particolare Impallomeni ha criticato abbastanza duramente il numero 10 del Milan.

Le parole di Stefano Impallomeni su Rafa Leao e Kvara: "Che flop tra Kvaratskhelia e Leao. Involuto il georgiano dopo il caso nato col Napoli. Leao male, poi è permaloso e si irrita. E' lui che si auto-esclude, si è messo dietro Ronaldo e si è spento. Fa una rabbia incredibile vederlo così. Ha tutto tranne la rabbia di essere fenomeno. Per me a questo punto Leao è questo. Kvara lo stimo tanto ma non vorrei che l'affermazione improvvisa e la richiesta dal PSG abbia inciso"