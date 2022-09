TMW RADIO - Impallomeni: "Ibra? La sua presenza è ancora determinante, anche se non gioca"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni, a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato tra i tanti argomenti anche di Zlatan Ibrahimovic: "Se si sente bene e ha voglia... la sua presenza è ancora determinante, anche se non gioca. Pioli ha fatto un lavoro straordinario ma credo che Ibra sia stato centrale e acquistato per dare una mentalità. Non si è anche abusato di questo culto della personalità di Ibra, che non è stato troppo invasivo a sua volta".