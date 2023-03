TMW RADIO - Impallomeni: "Il Milan non è più squadra, situazione preoccupante"

MilanNews.it

Ospiti: Gregucci:" L'anomalia del calcio italiano è il Napoli, altrimenti sono tutte discontinue" Impallomeni:" Osimhen può battere il record di Higuain è maturato tanto con Spalletti." - Maracanà con Marco Piccari e Daniele Rocca

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni, il quale sulla corsa Champions ha dichiarato: "Quello che sta più in difficoltà è Pioli, perché il Milan non è più una squadra, non può dire quello che pensa ma la situazione è preoccupante. Ha perso tutto quello conquistato lo scorso anno. Lui però è molto bravo, equilibrato, ma gli servirà il supporto della squadra e dello staff per uscire da questa situazione.