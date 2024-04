TMW RADIO - Impallomeni: "Lopetegui al Milan non mi convince, Sarri difficile da gestire. Vedrei bene Thiago Motta"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Milan, ora si deve fare una scelta sul tecnico:

"E' un bel rebus. Lopetegui non mi convince, Sarri è un allenatore di personalità, molto sincero, ma è difficile da gestire. Conte lo conosciamo, Fonseca è la sorpresa".

De Zerbi?

"No, io vedrei bene Thiago Motta. Stile alla Liedholm, poi i tifosi del Milan sonoa abituati a vedere giocare bene la squadra. Thiago Motta potrebbe mettere d'accordo tutti. Ma è già promesso alla Juve? Magari sì, ma devi inseriti. Ho visto un Furlani molto determinato e mi aspetto un rilancio del Milan in maniera importante. Devi fare poco, più in difesa".