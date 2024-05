Capello su van Bommel: "Ha vinto in Belgio ma il Milan è un'altra cosa"

vedi letture

La ricerca del nuovo allenatore del Milan, continua. Dopo la rottura con Julen Lopetegui che sembra oramai intenzionato ad accettare la corte del West Ham in Premier League, il nome che avanza è quello di Sergio Conceiçao ma non è l'unico candidato sulla lunga lista di papabili allenatori stilata dal Milan. Ci sono anche altri nomi come quello di Paulo Fonseca o come quello di Roberto Martinez, Mark van Bommel o Roberto De Zerbi. Da via Aldo Rossi valutano i pro e i contro, sotto ogni aspetto. Sulla Gazzetta dello Sport l'ex Fabio Capello viene intervistato e offre la sua visione su ciascuno di questi tecnici.

Le parole di Capello su Mark van Bommel: "Mark van Bommel? Anche a lui manca esperienza ad alto livello: in Belgio ha vinto, ma il Milan è un’altra cosa. Certo, se arrivasse sarebbe già capace di nuotare nel mare rossonero, perché da giocatore ha vinto uno scudetto insieme a Ibra: questo è senza dubbio un vantaggio, soprattutto per un tecnico straniero".