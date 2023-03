TMW RADIO - Impallomeni: "Milan-Napoli? Giocare in casa il ritorno è un vantaggio"

Come commenta i sorteggi Champions? "Una ci rimetterà molto, ma due possono andare in semifinale. Come livello di difficoltà direi 6,5, non è proibitivo. Il derby italiano è aperto, il Benfica è una buona squadra ma l'Inter ha chance di passare. Al Milan ha detto male con il ritorno al Maradona. La partita in casa, la seconda, è un vantaggio".

A commentare i sorteggi delle coppe e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Quanta fiducia ha nell'Inter?

"Il ritorno in casa è un vantaggio. Le coppe poi danno motivazioni incredibili. L'Inter ha la possibilità, soprattutto per Inzaghi, di scrivere una bella impresa in Europa. Se scatta il bioritmo di qualche giocatore esce fuori una magia. L'Inter in Europa può recitare un ruolo importante, ma il Benfica è tosto e ha un attaccante che è un fenomeno. Ha un'organizzazione di gioco simil-Napoli ma con questo tipo di squadre può fare bene".

Tra le tre italiane ne vede una in finale?

"L'Inter sarebbe una bella storia per il bistrattato Inzaghi. Se arriva in finale va perdonato per il campionato".