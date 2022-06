TMW RADIO - Impallomeni: "Renato Sanches? Se è intelligente per me sceglie il Milan"

MilanNews.it

A parlare di mercato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Queste le sue parole sul Milan ed in particolare sulla trattativa per Renato Sanches: "Sarebbe fondamentale. E' diverso da Kessiè ma è un ottimo giocatore. Se è intelligente per me sceglie il Milan".