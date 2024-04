TMW RADIO - Incocciati: "Lopetegui? Nome buttato lì per vedere la reazione della piazza"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' di TMW Radio, l'ex giocatore e tecnico Beppe Incocciati ha parlato di Milan dicendo la sua fra le altre cose anche su Julen Lopetegui, al momento il nome più in voga per la panchina rossonera in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Come valuta Lopetegui al Milan?

"Nome buttato lì per vedere la reazione della piazza. Obiettivamente, se fosse così dovremmo aspettare la campagna acquisti. Il Milan ha necessità in tutti i reparti per creare una struttura importante vista la sua storia. Ci vogliono innesti di spessore. Non so se il Milan possa garantire a Conte giocatori di alto livello come lui vuole".