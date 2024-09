TMW Radio - Iori: "Il 4-2-4 del Milan? Ho in mente l'Inter del Triplete, squadra offensiva ma che trovò il suo equilibrio"

Alessandro Iori, commentatore DAZN, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Come ha visto il Milan nel derby?

"Ho in mente l'Inter del Triplete, squadra offensiva ma che trovò il suo equilibrio. Se tutti si mettono al servizio, la soluzione si trova. Serve equilibrio, perché in una stagione da 55-60 partite si va sulle montagne russe. Fonseca non era stupido prima e non è un profeta ora, sta cercando una soluzione in un contesto difficile. Ha avuto il merito di seguire la logica di mettere in campo i migliori, togliendo Loftus-Cheek che se non in forma è regalato agli avversari un uomo, inserendo un centravanti in più. E poi ha dovuto giocare anche contro il fantasma del derby ed era dura, ma ha trovato gli stimoli giusti. Ora vedremo in partite 'normali' cosa accadrà".

Si è ridotta la distanza rispetto all'Inter per le altre?

"Ho un'idea mia, questo primo scorcio di stagione dimostra che l'Inter, che deve ruotare di più gli uomini rispetto allo scorso anno, questo inizio è figlio di rotazioni che per ora non danno garanzie a Inzaghi. Un po' di deconcentrazione in più ci potrebbe essere stata poi. Resta la squadra più forte ma credo che debba trovare in una stagione in cui è più votata al doppio impegno rispetto al 2023 gli equilibri giusti nelle rotazioni".