TMW Radio - Jacobelli: "Il Milan deve prendere due attaccanti"

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, è stato il direttore Xavier Jacobelli: "Faccio un elogio al Milan, che si è rifiutato di pagare 15 mln di commissioni a Zirkzee. E credo che questo vada rimarcato. Chi è oggi la vera antagonista? In questo momento è impossibile dirlo, siamo ancora all'inizio. Poche le operazioni ancora definite. Il Milan deve prendere due attaccanti, la Juve deve ancora fare altro, vedi Koopmeiners, inserendo delle contropartite non accettate però. Quindi inutile definire l'anti-Inter, con i nerazzurri però che ripartono di sicuro con i favori del pronostico, visti anche gli ultimi innesti e con una società forte, solida".

LE ULTIME SU MORATA AL MILAN

In casa Milan c'è sempre più fiducia per il sì di Morata: i rossoneri stanno facendo pressing sullo spagnolo per portare a casa il primo sì del mercato, il primo colpo in un ruolo scoperto dopo l'uscita di Olivier Giroud. Come riferito da Gianluca Di Marzio, la risposta di Morata arriverà dopo l'Europeo, che per la sua Spagna durerà fino alla finale di domenica.

Si prospetta un vero e proprio effetto domino: l'Atletico lo vuole sostituire con Kolo Muani, e in caso di uscita del francese il PSG andrà su Victor Osimhen. L'uscita di Osimhen favorirà la pista Lukaku per il Napoli.

Il Milan non farà solo l'attaccante: ora potrà cercare il sì definitivo di Fofana a centrocampo, e capire anche il futuro di Rabiot, per cui un'offerta è stata fatta.