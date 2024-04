TMW RADIO - M.Orlando: "Lopetegui al Milan? Io speravo si andasse su Conte"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' di TMW Radio, l'ex giocatore Massimo Orlando ha parlato di Milan dicendo la sua su Julen Lopetegui, al momento il nome più in voga per la panchina rossonera in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Come valuta Lopetegui al Milan?

"Speravo si andasse su Conte. Dovranno essere bravi a fare mercato sui ruoli dove ci sono problemi, vedi la punta. E poi servono almeno un difensore forte e un centrocampista".