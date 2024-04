TMW RADIO - M.Orlando: "Pioli è un grande allenatore, ma quest'anno è stato un fallimento"

A commentare i fatti del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Queste le sue parole sul Milan dopo l'eliminazione dall'Europa League:

Milan, tante critiche per Pioli...

"Complimenti alla Roma intanto, credo che a un certo punto Pioli non deve accettare tutto ma deve imporsi. Stefano ha fatto un po' l'aziendalista ma ha accettato tutto. Ha una difesa che ha preso troppi gol e serve qualcosa. Se rimani, devi per forza andare dalla proprietà e importi su alcune cose. Sei fuori da Coppa Italia, EL e scudetto, quest'anno è un fallimento totale. Pioli è un grande allenatore, ma quest'anno è stato un fallimento".

E ora poi arriva pure l'Inter...

"E' da tre mesi che l'Inter aspetta questo derby. Stanno aspettando questo, il calendario ha messo il Milan nelle condizioni di giocarsi tutto in 20 giorni e poteva essere la svolta, invece è possibile che arrivi un altro ko. Rimetterà la solita formazione, come ieri sera, non c'era molto da inventarsi. Si è sbagliato nel mettere Musah e Calabria che non c'entravano nulla nel gioco ieri sera".