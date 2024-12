TMW RADIO - Maifredi su Tonali: "Scambio con Yildiz? Il turco ha qualcosa in più"

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gigi Maifredi. Questo un estratto del suo pensiero sulla clamorosa ipotesi di mercato che vederebbe interpelletati Yildiz e l'ex rossonero Sandro Tonali:

Juve, cederebbe Yildiz per arrivare a Tonali?

"Yildiz è un fuoriclasse, quello che ti può dare qualcosa in più in certi momenti. Tonali è un buonissimo giocatore ma Yildiz ha qualcosa di più, deve crescere, deve trovare il suo ruolo e deve aiutarlo Motta. Alla Juve manca uno come Zirkzee, che ti inventa qualcosa davanti"