TMW Radio - Mandorlini: "Il Milan è più bravo davanti, se sta dietro non esprime il potenziale dei giocatori"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Andrea Mandorlini.

E' guarito il Milan o no?

"Il Milan è più bravo davanti, se sta dietro non esprime il potenziale dei giocatori. Davanti ha più qualità e dovrebbe sfruttarla, ma ci sono anche gli avversari. Ha fatto una buona gara, ma in Champions servono i risultati".